Do zdarzenia doszło w poniedziałek po godz. 21 w jednym z mieszkań przy ul. Wrocławskiej w Kaliszu. Dyżurny otrzymał zgłoszenie, że mogło dojść do ugodzenia nożem. Funkcjonariusze wezwali karetkę pogotowia ratunkowego, która przetransponowała 25-latka do szpitala - powiedziała policjantka.

Reklama

Funkcjonariusze sprawdzają wersję mężczyzny

Mężczyzna w kontakcie z policjantami był przytomny; powiedział, że sam nadział się na nóż. Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności zdarzenia, wykonują czynności w kierunku uszkodzenia ciała" – powiedziała kom. Rataj. Będą sprawdzać, czy był to nieszczęśliwy wypadek czy w zdarzeniu brał udział ktoś jeszcze.

autorka: Ewa Bąkowska