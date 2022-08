W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na wschodzie również z rozpogodzeniami. Miejscami przelotny deszcz oraz burze, najsłabsze opady na Pomorzu. Na pozostałym obszarze w czasie burz prognozowana suma opadów do 40 mm. Temperatura maksymalna od 22 stopni Celsjusza nad morzem, 26 w centrum do 29 na południowym wschodzie. Chłodniej tylko w kotlinach sudeckich od 16 do 18 stopni. Wiatr będzie słaby, chwilami umiarkowany, na zachodzie zmienny, a na pozostałym obszarze z kierunków północnych i północno-wschodnich. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

Prognoza pogody na noc

W nocy zachmurzenie niemal w całym kraju z większymi przejaśnieniami, tylko na Podlasiu lokalnie małe. Opady deszczu prawie w całym kraju. W centrum i na południu burze z opadami deszczu do 20-30 mm, a w Karpatach nawet do 40 mm. Temperatura minimalna od 14 stopni Celsjusza na zachodzie, 16-18 stopni na wschodzie do 19 w centrum i na południowym wschodzie. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, z kierunków północnych i wschodnich. W czasie burz osiągnie prędkość do 65 km/h.

Autor: Jacek Buraczewski