Zgodnie z prognozą przygotowaną na rozpoczynający się tydzień będzie stopniowo coraz chłodniej, a dopiero pod koniec tygodnia przewidywane jest niewielkie ocieplenie.

Na początku i pod koniec tygodnia termometry pokażą lokalnie ponad 25 st C. W czwartek i piątek w nocy na wschodzie kraju, temperatura może spaść miejscowo nawet do 5 st C. Do środy na przeważającym obszarze kraju będzie padać przelotny deszcz, a na północy i wschodzie lokalnie zagrzmi – czytamy w komunikacie IMGW.

W poniedziałek najgorsza pogoda zapowiada się na wschodzie Polski – tam nadal burze, opady lokalnie będą intensywne. Nad morzem także przelotne opady deszczu, możliwe burze i okresami porywisty wiatr. Na pozostałym obszarze chmury na przemian ze słońcem. Temperatura maksymalna od 19 st. C nad morzem do 26 st. C na wschodzie Polski.

We wtorek przelotne opady deszczu na północy i w centrum, tam nadal możliwe słabe burze. Na południu kraju więcej słońca. Temperatura maksymalna od 19 st. C nad morzem do 24 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okresami porywisty.

W środę najwięcej chmur na Suwalszczyźnie, Podlasiu i nad morzem, tam możliwe są przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze będą większe przejaśnienia. Temperatura w dzień od 18 st. C, 20 st. C na północny, do 23 st. C na południu kraju.

Koniec tygodnia

W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże. W rejonie Zatoki Gdańskiej możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17 st. C w Suwałkach do 22 st. C w Przemyślu.

W piątek słonecznie, na północy kraju okresami zachmurzenie umiarkowane, bez opadów. Najwyższa temperatura - od 16 st. C w Suwałkach do 22 st. C w Zgorzelcu.

W sobotę pogodnie, po południu możliwy deszcz w rejonie Kotliny Kłodzkiej. Temperatura maksymalna od 18 st. C w Helu i w Suwałkach do 23 st. C w Warszawie i Katowicach.

W niedzielę na ogół pogodnie, tylko na południowym zachodzie może popadać przelotny deszcz. Temperatura w dzień od około 18 st. C na północnym wschodzie do 25 st. C na zachodzie Polski.