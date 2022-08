"Lokalnie ostrzeżenia meteo na burze z gradem zostały podniesione do 2 i 3 st. W obszarach obowiązywania ostrzeżeń meteorologicznych 3 st. obserwowane i nadal prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 90 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad." - ostrzegło w niedzielę na Twitterze IMGW.

Alerty IMGW

Z map zamieszczonych na stronach Instytutu wynika, że ostrzeżenia przed burzami z gradem obowiązują w niedzielę w pasie od Pomorza po Małopolskę. Alerty trzeciego stopnia obowiązują w województwie śląskim w powiatach: zawierciańskim, myszkowskim i będzińskim. Ostrzeżenia drugiego stopnia obejmują natomiast część województwa śląskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego i mazowieckiego.

Z kolei alerty pierwszego stopnia obowiązują w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, wielkopolskim, łódzkim, opolskim, śląskim, małopolskim, a także w części województwa lubelskiego, podkarpackiego i dolnośląskiego.

Alert pierwszego stopnia oznacza, że mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia. Ostrzeżenia drugiego stopnia oznaczają, że zjawiska te mogą być zintensyfikowane i bardziej niebezpieczne.

Ostrzeżenie trzeciego stopnia oznacza możliwość wystąpienia groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Groźne zjawiska meteorologiczne lub skutki ich wystąpienia uniemożliwią prowadzenie działalności.

Autor: Marcin Chomiuk