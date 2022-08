Jak przekazało IMGW, najbliższe dni przyniosą bardzo dynamiczną pogodę. Wciąż zmagać się będziemy z upałami, występować też będą bardzo groźne burze. Od poniedziałku pogoda ma się zacząć powoli stabilizować. Padać ma głównie we wschodniej połowie Polski; zrobi się też nieco chłodniej.

Prognoza na piątek

Według Instytutu w piątek we wschodniej połowie kraju będzie pogodnie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie wzrastać do dużego i będą występować przelotne opady deszczu i burze. Burze miejscami będą bardzo gwałtowne, z opadami gradu, z deszczem punktowo do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h, a lokalnie nawet do 100 km/h. Wciąż będzie upalnie, od 29 st. C na krańcach zachodnich do 35 st. C miejscami na południu kraju. Nieco chłodniej będzie nad morzem od 23 do 28 st. C. Wiatr będzie na ogół umiarkowany, z kierunków wschodnich, na zachodzie skręcający na kierunki zachodnie.

W nocy z piątku na sobotę nadal będzie burzowo w zachodniej połowie kraju. Najspokojniejsza pogoda będzie na wschodzie. W czasie burz opady deszczu do 30 mm, a na południu kraju nawet do 45 mm, lokalnie grad i wiatr w porywach do 90 km/h. Ciepło, od 16 st. C na wschodzie do 20 st. C na zachodzie i 21 st. C nad morzem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się.

Prognoza na weekend

W sobotę kontynuacja burzowej pogody. Słonecznie jedynie na krańcach wschodnich Polski. Na pozostałym obszarze więcej chmur i przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem i ulewnym deszczem do 40-45 mm. Porywy wiatru w czasie burz do 90 km/h. Upalnie na wschodzie kraju, na zachodzie już chłodniej. Temperatura maksymalna od 23 st. C na krańcach zachodnich do 31 st. C na wschodzie. Nad morzem i w obszarach podgórskich od 20 do 24 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie przeważnie z kierunków wschodnich, na zachodzie, z zachodnich.

W niedzielę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami występować będą przelotne opady deszczu, a na wschodzie kraju również burze, lokalnie z ulewnym deszczem i porywistym wiatrem. Temperatura maksymalna od 21 st. C w centralnej części kraju do 29 st. C na krańcach wschodnich; nad morzem i w obszarach podgórskich chłodniej, od 19 do 21 st. C.

Prognoza na przyszły tydzień

W poniedziałek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami występować będą opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19 st. C miejscami na południu do 27 st. C na krańcach południowo-wschodnich. We wtorek pogodnie będzie na zachodzie Polski. Na pozostałym obszarze więcej chmur i przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 20 st. C miejscami na południu do 28 st. C na krańcach zachodnich.

W środę w całym kraju sporo słońca, choć miejscami na południu okresami wzrost zachmurzenia i przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 23 st. C na krańcach północnych do 29 st. C na krańcach zachodnich i wschodnich Polski. W czwartek zachmurzenie będzie na ogół umiarkowane, okresami na zachodzie i południu wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna od 25 st. C na krańcach północnych Polski do 30 st. C na wschodzie.

autor: Marcin Chomiuk