Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 19.20 w miejscowości Pasek w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Najprawdopodobniej doszło do wybuchu butli z gazem - przekazał asp. Jan Sobków. Dodał przy tym, że w budynku doszło do pożaru.

W akcji gaszenia brały udział cztery zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej oraz dwa zastępy PSP. W wyniku zdarzenia jedna osoba z poparzeniami trafiła do szpitala - podkreślił strażak.

Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Autor: Bartłomiej Figaj