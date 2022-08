Jak przekazała synoptyk IMGW, we wtorek należy się spodziewać mieszanki chmur i słońca. Przelotne opady deszczu przede wszystkim na północy kraju. Słabe burze możliwe od wschodniego Pomorza po Podlasie. Temperatura najniższa - ok. 19, 20 st. C na Suwalszczyźnie, nad morzem i w dolinach górskich, a w głębi kraju od 20, 21 st. C do 24, 25 st. C na krańcach południowo-wschodnich.

Prognoza pogody na noc

W nocy z wtorku na środę będzie w miarę pogodnie, ale możliwe są jeszcze niewielkie opady deszczu, a w dolinach górskich mgły. Tam też będzie najchłodniej, od 6 do 10 st. C, 9 st. na Suwalszczyźnie, w głębi kraju od 11 do 15 st. C, zaś nad morzem 15,16 st. C.

autor: Marcin Chomiuk