Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami z gradem, które w czwartek mogą występować na terenie sześciu województw w zachodniej i południowo-zachodniej części kraju. Ostrzeżenia najwyższego - trzeciego stopnia wydano w części województwa lubuskiego dla powiatów: gorzowskiego, strzelecko-drezdeneckiego, międzyrzeckiego i dla Gorzowa Wlkp. Jak podało IMGW, obserwowane i nadal prognozowane są tam burze, którym miejscami towarzyszą ulewne opady deszczu.

Reklama

SPRAWDŹ AKTUALNĄ PROGNOZĘ POGODY>>>

"Zanotowana suma opadu trzygodzinnego to 80 mm. Możliwe są jeszcze opady około 30-40 mm. Porywy wiatru możliwe są do 70 km/h. Miejscami grad" - podano w komunikacie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W pozostałej części województwa lubuskiego, a także w województwach dolnośląskim, opolskim, w części województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i śląskiego obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia. Na wskazanym obszarze prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

Co oznaczają alerty?

Alert pierwszego stopnia oznacza, że mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia.

Reklama

Ostrzeżenie trzeciego stopnia oznacza możliwość wystąpienia groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Groźne zjawiska meteorologiczne lub skutki ich wystąpienia uniemożliwią prowadzenie działalności.

Autor: Marcin Chomiuk