Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1010 hPa i nie będzie się zmieniać.

Prognoza pogody na weekend

W sobotę w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na północy miejscami duże i możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna w dzień od 19 do 22 st. C, chłodniej w obszarach podgórskich i na krańcach północnych kraju: od 16 do 18 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na południowym zachodzie wzrastające do dużego i tam miejscami opady deszczu. Temperatura minimalna w nocy od 4 st. C na północnym wschodzie i w kotlinach podkarpackich do 13 st. C na południowym zachodzie i nad morzem. Wiatr słaby, wschodni i północno-wschodni, jedynie na północnym wschodzie kraju północny.

W niedzielę zachmurzenie przeważnie umiarkowane, na południowym zachodzie i północy miejscami duże i tam możliwe słabe opady deszczu. W Sudetach możliwe również burze. Temperatura maksymalna w dzień od 19 do 21 st. C, chłodniej na obszarach podgórskich i na krańcach północnych kraju: od 16 do 18 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, z kierunków wschodnich.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie małe, okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna 22 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i wschodni. W nocy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna 9 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich.

W niedzielę w stolicy zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Temperatura maksymalna 23 st. C. Wiatr na ogół słaby, z kierunków wschodnich.