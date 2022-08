Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hPa i będzie się nieznacznie wahać.

Pogoda na 1 września 2022

W środę na terenie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami, głównie na północy kraju i w rejonach górskich przelotne opady deszczu. Lokalnie na północy możliwe słabe burze. Temperatura maksymalna od 19 st. C na północy kraju do 23 st. C na południowym wschodzie, w rejonach podgórskich od 16 st. C do 19 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północny i północno-wschodni.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami na północy i na Pogórzu Karpackim duże z przelotnym deszczem. Gdzieniegdzie, zwłaszcza w rejonach podgórskich, utworzą się mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 6 st. C na Suwalszczyźnie i w dolinach karpackich do 12 st. C miejscami na zachodzie i południu kraju, nad morzem około 13 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-wschodni.

W czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Miejscami na północy i północnym wschodzie kraju przelotne opady deszczu, możliwe słabe lokalne burze. Temperatura maksymalna od 17 st. C na północy i w dolinach górskich do 22 st. C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północny i północno-wschodni.

W środę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna 23 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Lokalnie silne zamglenia. Temperatura minimalna 10 st. C. Wiatr przeważnie słaby, z kierunków północnych. W czwartek zachmurzenie przeważnie umiarkowane, okresami duże. Temperatura maksymalna 21 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych.

