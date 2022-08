W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie możliwy grad. Prognozowana suma opadów do 30 mm na południowym zachodzie. Temperatura maksymalna od 26 stopni w niemal całym kraju do 31 stopni na północy Polski. Chłodniej w kotlinach górskich oraz na Helu - od 23 do 25 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h.

Reklama

Prognoza pogody na noc

W nocy pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Prognozowana suma opadów do 15 mm. Na zachodzie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 17 do 20 stopni Celsjusza. W rejonach podgórskich od 12 do 15 stopni. Wiatr słaby, wschodni i południowo-wschodni. W czasie burz jego porywy osiągną do 60 km/h.

Autor: Jacek Buraczewski