Jak przekazała PAP Dorota Pacocha z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w czwartek jeszcze względnie spokojnie będzie w północno-wschodniej Polsce. Tam zachmurzenie umiarkowane i bez opadów.

"Natomiast na pozostałym obszarze więcej chmur oraz przelotne opady deszczu. Na zachodzie i na południu wystąpią burze, miejscami z opadami deszczu do 30 mm, z porywami wiatru do 75 km/h, lokalnie w burzach możliwy jest grad" – zaznaczyła synoptyk IMGW. Temperatura wyniesie od 18 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, ok. 23 w centrum, do 26 stopni na południowym zachodzie. Wiatr, podobnie jak w środę, będzie umiarkowany, na Pomorzu okresami porywisty, wschodni i południowo-wschodni.

Nadchodzi deszczowy weekend

W nocy z czwartku na piątek spodziewane jest duże zachmurzenie. Jedynie na krańcach północno-wschodnich będzie ono jeszcze umiarkowane. Przelotne opady deszczu miejscami będą o natężeniu umiarkowanym i silnym. Na Pomorzu Zachodnim przez część centralną kraju aż po Podkarpacie może spaść do 30 mm deszczu. Na południowym zachodzie i południu wystąpią burze z porywistym wiatrem i lokalnie z gradem - powiedziała Pacocha. Temperatura minimalna wyniesie od 7 stopni na północnym wschodzie do 14 stopni na południowym zachodzie.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na Pomorzu w porywach do 70 km/h, wschodni. Natomiast na zachodzie i południowym zachodzie wiatr będzie skręcał na kierunek zachodni. Weekend zapowiada się pochmurnie, deszczowo i chłodno.

autorka: Inga Domurat