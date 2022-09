Zdarzenie miało miejsce chwilę przed godziną 15 w czwartek. - Otrzymaliśmy zgłoszenie o wybuchu w komorze węglowej nr 2. Wstępnie, choć to jeszcze niepotwierdzone, mamy informację o 8 osobach rannych - informuje w rozmowie z tvp.info oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP asp. mgr Stefan Flasza.

Reklama

Koksownia Przyjaźń to producent koksu oraz produktów węglopochodnych i druga co do wielkości koksownia w Polsce znajdującą się w Dąbrowie Górniczej.