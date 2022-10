Jak przekazała PAP rzeczniczka częstochowskiej policji podkomisarz Sabina Chyra-Giereś, wstępnie ustalono, że do wypadku doszło krótko po wyciągnięciu szybowca w powietrze przez samolot.

Reklama

Szybowiec rozbił się około 2 km od końca pasa startowego – poinformowała. W wypadku zginął 17-letni kursant, mieszkaniec woj. warmińsko-mazurskiego, oraz 58-letni instruktor z Mazowsza. Na miejscu pracują służby pod nadzorem prokuratora – dodała podkomisarz.

Mł. bryg. Kamil Dzwonnik z Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie mówił wcześniej w rozmowie z PAP, że informacja o wypadku szybowca w pobliżu lotniska Rudniki dotarła do służb o godz. 12.19. Na miejsce wysłano osiem zastępów ratowniczo-gaśniczych. Po dotarciu do wraku szybowca i wydobyciu z niego poszkodowanych osób zostały one przekazane przybyłemu na miejsce zespołowi ratownictwa medycznego. Niestety lekarz stwierdził zgon tych osób – powiedział.

Reklama

Okoliczności wypadku zbada prokuratura

Rzeczniczka częstochowskiej policji Sabina Chyrap-Giereś powiedziała PAP, że okoliczności wypadku będą ustalali przedstawiciele prokuratury, policji oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

autor: Krzysztof Konopka