Weekend majowy - warto wykorzystać ten czas wyjątkowo. Byle nie zbyt dosłownie. My jednak stale w gotowości do pomocy! Na węźle Żory w ciągu A1 wylądował bezpiecznie szybowiec. Wypoczywajcie rozważnie – napisał w niedzielę na twitterowym profilu katowickiego oddziału GDDKiA jego rzecznik Marek Prusak.

Reklama

Z zamieszczonych przez niego zdjęć wynika, że szybowiec o oznaczeniach SP-2860, który lądował przy autostradzie, to jednoosobowy model wyczynowy i szkolno-treningowy SZD30 Pirat. Zgodnie z internetowymi bazami danych maszyna należy do Aeroklubu ROW (Rybnickiego Okręgu Węglowego), działającego na lotnisku w przylegającej do Żor dzielnicy Rybnika – Gotartowicach.

Reklama

Lądowanie po godz. 13. nie spowodowało zakłóceń ruchu na autostradzie. Ruch na głównych drogach woj. śląskiego odbywał się w sobotę i niedzielę bezproblemowo (poza miejscami robót drogowych, gdzie tworzył się korki, jak np. na rozbudowywanym odcinku trasy S1 Podwarpie – Dąbrowa Górnicza).

autor: Mateusz Babak