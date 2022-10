Reklama

Polska będzie w zasięgu rozległego wyżu. Na północnym wschodzie kraju zaznaczy się wpływ rozmywającego się frontu atmosferycznego. Z południowego zachodu będzie napływać ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego, tylko początkowo północny wschód kraju pozostanie w chłodniejszym powietrzu polarnym morskim. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hPa i będzie się nieznacznie wahać.

Prognoza pogody na 31 października

W poniedziałek na północy Polski zachmurzenie duże i całkowite z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Nad morzem lokalnie możliwe przelotne opady deszczu. Rano miejscami mgła ograniczająca widzialność poniżej 200 m, lokalnie mgła może utrzymywać się przez większą część dnia. Temperatura maksymalna od 12 st. C na Suwalszczyźnie, około 17 st. C w centrum do i 21 st. C na południowym zachodzie i południu. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, z kierunków południowych. W Sudetach wiatr porywisty.

W nocy w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami wzrastające do całkowitego. Na północy i w centrum możliwe słabe opady mżawki lub deszczu. W wielu miejscach gęsta mgła ograniczająca widzialność do 100 m, 200 m, lokalnie do 50 m. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 8 st. C do 12 st. C, chłodniej na Suwalszczyźnie, Podlasiu i w rejonach podgórskich od 3 st. C do 5 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 60 km/h.

Prognoza pogody na Wszystkich Świętych

We wtorek w Polsce zachmurzenie duże i całkowite z większymi przejaśnieniami, na południu rozpogodzenia. Na północy i w centrum możliwe słabe opady mżawki lub deszczu. Początkowo miejscami mgła ograniczająca widzialność poniżej 200 m. Temperatura maksymalna od 12 st. C na północnym wschodzie, około 17 st. C w centrum do 20 st. C na południowym zachodzie i południu. Wiatr przeważnie słaby, nad morzem i w rejonach podgórskich umiarkowany, w rejonach podgórskich porywy do 60 km/h, z kierunków południowych. W górach porywy wiatru do 80 km/h.

Prognoza pogoda dla Warszawy

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie przeważnie małe. Rano miejscami mgły ograniczające widzialność do 100 m i w ich zasięgu lokalnie zachmurzenie duże. Temperatura maksymalna 17 st. C. Wiatr słaby, z kierunków południowych. W nocy w stolicy zachmurzenie umiarkowane. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 100 m i w ich zasięgu lokalnie zachmurzenie całkowite. Temperatura minimalna 9 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane. Rano miejscami mgły ograniczające widzialność do 100 m i w ich zasięgu lokalnie zachmurzenie duże. Temperatura maksymalna 16 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni.