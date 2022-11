Małopolscy policjanci zwalczający przestępczość narkotykową wspólnie z funkcjonariuszami Zarządu CBŚP w Katowicach (wydziału zamiejscowego w Częstochowie), w śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Rejonową Kraków-Prądnik Biały, zatrzymali dziewięć osób, w tym członków zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się rozprowadzaniem narkotyków na terenie Małopolski i Śląska – poinformował w poniedziałek rzecznik prasowy małopolskiej policji Sebastian Gleń.

Jak ustalili śledczy, grupa handlowała głównie kokainą i w ciągu kilkunastu miesięcy wprowadziła do obrotu 700 gramów tego narkotyku o czarnorynkowej wartości 280 tys. zł.

Tymczasowy areszt

Sąd, na wniosek prokuratury, zastosował już wobec kierującego grupą oraz pięciu członków szajki trzymiesięczny areszt. Pozostali będą odpowiadać z wolnej stopy. Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej grozi do pięciu lat więzienia, a za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą – do 10 lat.

Śledczy od kilku miesięcy rozpracowywali szajkę. Jej członków zatrzymali 8 listopada na terenie Małopolski i Śląska. Są to osoby w wieku od 41 do 52 lat, w tym 49-letni szef gangu. W mieszkaniach zatrzymanych funkcjonariusze znaleźli ok. 640 g marihuany, a także mefedron, kokainę i amfetaminę. Zarekwirowali też telefony komórkowe, laptopy, sztabki złota oraz 150 tys. zł.

W szajce - jak podała policja - obowiązywał wyraźny podział ról i zadań. Część była odpowiedzialna za zdobywanie zabronionych substancji, a inni zajmowali się ich dystrybucją na czarnym rynku.

Materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów ośmiu osobom zatrzymanym. 49-latek usłyszał zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz udziału w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych. Pięć osób w wieku od 41 do 52 lat odpowie za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i handel narkotykami. 43-latek jest podejrzany o posiadanie środków odurzających, a 47-letnia kobieta usłyszała zarzut odpłatnego udzielania narkotyków. Jedna osoba z zatrzymanych została przesłuchana w charakterze świadka.

autor: Beata Kołodziej