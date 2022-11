We wtorek o godzinie 15.40 na terenie wsi Przewodów w powiecie hrubieszowskim w województwie lubelskim doszło do wybuchu pocisku produkcji rosyjskiej, w wyniku czego śmierć poniosło dwóch obywateli Rzeczypospolitej Polskiej - przekazało polskie MSZ w komunikacie w nocy z wtorku na środę.

Kancelaria Prezydenta wysłała zaproszenia na posiedzenie RBN-u do szefów klubów parlamentarnych. W przypadku Koalicji Obywatelskiej do Borysa Budki. W styczniu prezydent zwołał RBN w związku z sytuacją na granicy ukraińsko-rosyjskiej, i wyjaśniono, że Donald Tusk nie otrzymał zaproszenia, bo nie jest posłem.

"Wewnętrzną wojnę polityczną trzeba odkładać na bok"

Siemoniak mówił, że są rzeczy ważniejsze niż polityczne rozgrywki. I w tak ważnych momentach, jak obecna sytuacja, warto by było, żeby o bezpieczeństwie państwa rozmawiali wszyscy najważniejsi polscy politycy. Są chwile, gdy tę wewnętrzną wojnę polityczną trzeba po prostu odkładać na bok Liczę na to, że w końcu prezydent Duda się przełamie i zaprosi przewodniczącego Donalda Tuska. Do tej pory cały czas wynajdowano jakieś powody, żeby Tusk nie mógł uczestniczyć - powiedział były minister obrony narodowej.

W posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa nie wziął jednak udziału Donald Tusk.

Uczestnicy posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego:

Andrzej Duda – Prezydent RP

Elżbieta Witek – Marszałek Sejmu

Tomasz Grodzki – Marszałek Senatu RP

Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów

Mariusz Błaszczak – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej

Mariusz Kamiński – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – Koordynator Służb Specjalnych

Zbigniew Rau –Minister Spraw Zagranicznych

Gen. Rajmund Andrzejczak – Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Ryszard Terlecki – Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość

Borys Budka –Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska

Władysław Kosiniak–Kamysz – Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska

Włodzimierz Czarzasty – Przedstawiciel Przewodniczącego Koalicyjnego Klubu Poselskiego Lewicy

Jakub Kulesza – Przewodniczący Koła Poselskiego Konfederacja

Paweł Kukiz – Przewodniczący Koła Poselskiego Kukiz ’15 – Demokracja Bezpośrednia

Michał Wypij– Przewodniczący Koła Parlamentarnego Porozumienie Jarosława Gowina

Zbigniew Girzyński – Przedstawiciel Przewodniczącej Koła Poselskiego Polskie Sprawy

Wojciech Konieczny – Przewodniczący Koła Parlamentarnego PPS

Szymon Hołownia – Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Polska 2050

Grażyna Ignaczak–Bandych – Szef Kancelarii Prezydenta RP

Paweł Szrot – Sekretarz Stanu – Szef Gabinetu Prezydenta RP

Jacek Siewiera – Sekretarz Stanu, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Jakub Kumoch – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Szef Biura Polityki Międzynarodowej

Małgorzata Paprocka – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP