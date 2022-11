Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi prowadzą czynności w sprawie ograbienia zwłok z grobu na cmentarzu świętego Rocha przy ulicy Zgierskiej w Łodzi.

Rodzina zmarłego wyznacza nagrodę finansową

W wyniku przestępstwa, utracony został złoty zegarek obsadzony diamentami wartości około 40 tysięcy złotych oraz złota spinka do krawata, również obsadzona diamentami, o wartości około 7 tysięcy złotych - poinformował w poniedziałek Fiedukowicz. W porozumieniu z Prokuraturą Rejonową Łódź-Bałuty, rodzina zmarłego wyznaczyła nagrodę w wysokości 30 tysięcy złotych dla osoby, która wskaże sprawcę, bądź w istotny sposób przyczyni się do ustalenia osób odpowiedzialnych za to przestępstwo, lub pozwoli na odzyskanie skradzionego mienia - przekazał rzecznik.

Za zbezczeszczenie zwłok i kradzież z miejsca pochówku grozi do 8 lat więzienia.

Autor: Hubert Bekrycht