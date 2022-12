Alerty pierwszego stopnia przed roztopami obowiązują w województwie lubelskim, podkarpackim, małopolskim, śląskim, opolskim i dolnośląskim oraz w części mazowieckiego i świętokrzyskiego, co najmniej do piątkowego wieczoru, a w niektórych rejonach nawet do sobotniego południa.

"Prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej" - ostrzega IMGW.

"Odwilż w pełni"

Synoptycy relacjonują znikanie śniegowej pokrywy w mediach społecznościowych. "Odwilż w pełni. Na południowym zachodzie temperatura sięga 10 stopni" - czytamy na Twitterze IMGW, który przypomina też o zagrożeniu.

Alert pierwszego stopnia oznacza, że mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia.

Autor: Luiza Łuniewska