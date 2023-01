Rzeczywiście SOP nigdy w swojej historii nie dbał o bezpieczeństwo tylu VIP-ów. Poza konstytucyjnymi ministrami, są to również m.in. sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz, były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński czy do niedawna również były prezes telewizji państwowej Jacek Kurski. Dlatego wśród polityków PiS krąży pomysł, by SOP wtłoczyć w struktury policji. Byłoby to wtedy biuro podległe komendantowi głównemu policji. SOP mógłby korzystać z całej infrastruktury policji. Może i dobry pomysł, ale jak wytłumaczyć, że likwidujemy służbę, którą sami niedawno tworzyliśmy - mówi poseł PiS.

