Jak przekazał IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dotyczy powiatów: kamieńskiego, gryfickiego, kołobrzeskiego, białogardzkiego, koszalińskiego, bytowskiego, kartuskiego, gdańskiego, nowodworskiego, elbląskiego, braniewskiego oraz Koszalina, Trójmiasta i Elbląga. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu i zachodu - wskazali synoptycy.

Alert drugiego stopnia wydano natomiast dla powiatów: sławieńskiego, słupskiego, lęborskiego, wejherowskiego i puckiego oraz Słupska. IMGW, prognozuje na tym obszarze wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 60 km/h, w porywach do 90 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Prawdopodobieństwo silnego wiatru synoptycy oceniają na 80 proc. Ostrzeżenia obowiązują do wczesnych godzin popołudniowych w sobotę.

Ostrzeżenia przed mrozem

Synoptycy wydali ponadto ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym mrozem dla powiatów: tatrzańskiego, nowotarskiego, nowosądeckiego, gorlickiego, sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego.

W powiecie tatrzańskim, jak przekazał IMGW, "prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami od -10 st. C. do -7 st. C., lokalnie w obniżeniach terenu spadki do -15 st. C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h". W pozostałych powiatach synoptycy przewidują temperaturę minimalną w nocy miejscami do około -16 st. C. Wiatr może natomiast osiągać średnio 10-25 km/h.

Ostrzeżenie o silnym mrozie obowiązuje do godzin przedpołudniowych w sobotę.

Alert pierwszego stopnia przed silnym wiatrem wydawany jest, gdy przewiduje się jego porywy dochodzące do 70-90 km/h lub silny wiatr o średniej prędkości 55-70 km/h. Alert drugiego stopnia przed silnym wiatrem wydawane jest przy prognozowanych porywach do 90-115 km/h lub silnym wietrze o średniej prędkości 70-90 km/h.

