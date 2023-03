We wtorek zachmurzenie będzie na ogół duże i postępujące z zachodu na wschód. Wystąpią też opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Na Pomorzu prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie do 5 cm.

Reklama

Temperatura maksymalna od 1 stopnia Celsjusza na północy do 7 stopni na Dolnym Śląsku.

NAJNOWSZA POGODA>>>

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy i północnym zachodzie wzrastający do silnego w porywach do 60 km/h, a nad morzem do 75 km/h, południowo-zachodni i południowy. W górach porywy wiatru mogą osiągnąć do 90 km/h, tam zawieje i zamiecie śnieżne.

Reklama

W nocy zachmurzenie duże z opadami śniegu i deszczu ze śniegiem. W południowo-wschodniej części kraju może wystąpić deszcz.

Temperatura minimalna wyniesie od -5 stopni Celsjusza na północy kraju, do 2 stopni na południu.

Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, na Wybrzeżu w porywach do 75 km/h, zachodni i południowo-zachodni. W górach porywy wiatru będą sięgać do 90 km/h.

autor: Jacek Buraczewski