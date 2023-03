W sieci pojawiło się nagranie Rafała Trzaskowskiego podróżującego linią SKM do Piaseczna. Nie było by w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że podczas przejażdżki usprawiedliwiał spóźnienie uczennicy do szkoły. "To nie wina miasta, tylko PKP" - powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Prezydent Warszawy ogłosił uruchomienie dwóch nowych linii SKM – S4 i S40. Przejazd z Piaseczna do centrum Warszawy będzie zajmował ok. 35 min. Dzisiejszy nie obył się bez przygód, które zaserwowały nam prace PKP na torach - mówił Rafał Trzaskowski. Usprawiedliwienie dla uczennicy W trakcie podróży do Rafała Trzaskowskiego podeszła uczennica i poprosiła go o pomoc. Chciała by usprawiedliwił jej spóźnienie się do szkoły. Jesteśmy tutaj z panem prezydentem i chciałabym panią przeprosić za spóźnienie - powiedziała uczennica. Razem przepraszamy za spóźnienie. No niestety, nie jest to wina miasta, tylko PKP, ale cóż. Bardzo przepraszamy, proszę usprawiedliwić - skomentował Rafał Trzaskowski. Bardzo panią pozdrawiamy i przesyłamy buziaczki - dodała dziewczyna.