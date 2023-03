Do groźnego zdarzenia doszło przy Dworcu Wileńskim w Warszawie. Mężczyźnie, który chciał wsiąść do tramwaju - jednak nie zdążył - drzwi przytrzasnęły dłoń. Pojazd ruszył, ciągnąc go za sobą. Policja przekazała, że poszkodowany trafił do szpitala. O sprawie informuje portal polsatnews.pl.

Zdarzenie miało miejsce w niedzielę około godziny 14. Mężczyzna wsiadał do tramwaju na linii numer 3, jednak nie zdążył. Drzwi się zamknęły, a pojazd rozpędził, ciągnąc za sobą poszkodowanego. W wyniku poniesionych obrażeń trafił do szpitala. Potwierdzamy, że doszło do zdarzenia. Mężczyzna, który wsiadał do tramwaju, upadł na torowisko. Obecnie jest w szpitalu - przekazała polsatnews.pl młodsza aspirant Agnieszka Wiatrowicz - Grabowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI. Reklama Drzwi tramwaju przytrzasnęły mu dłoń. Pojazd ruszył Funkcjonariuszka przekazała, że policja skontrolowała kierowcę tramwaju. Dowiedzieliśmy się, że motorniczy był trzeźwy - dodała policjantka. Reklama Tramwaj potrącił mężczyznę. Do zdarzenia doszło na warszawskiej Pradze Zobacz również To nie pierwszy raz. Do podobnej sytuacji doszło w sierpniu przy ul. Jagiellońskiej na warszawskiej Pradze-Południe. Zaledwie pięcioletni chłopiec wysiadał, gdy drzwi maszyny przytrzasnęły mu nogę - tramwaj ruszył, ciągnąc za sobą dziecko przez kilkaset metrów. Obrażenia były na tyle poważne, że chłopca nie udało się uratować. Dalszy ciąg materiału pod wideo