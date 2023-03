Przyszedł taki czas, że bronimy ojca świętego. Nasz święty jest perfidnie atakowany (…), ataki na świętego Jana Pawła II dotyczą naszego narodu, dotyczą nas – mówił w sobotę Błaszczak w wykładzie dla słuchaczy Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, niepublicznej uczelni założonej przez zakonnika o. Tadeusza Rydzyka.

Reklama

Błaszczak: Będziemy bronić Jana Pawła II jak żołnierzy na granicy z Białorusią

Będziemy bronić i bronimy Jana Pawła II tak jak broniliśmy żołnierzy na granicy w 2021 roku, jak broniliśmy jesienią 2020 roku kościołów, jak bronimy rodzin, tego systemu wartości, wokół którego jesteśmy zorganizowani – powiedział. Nasza tożsamość narodowa jest ściśle związana z chrześcijaństwem – dodał.

Reklama

Zwrócił uwagę, że dokonana w ubiegły wtorek inauguracja garnizonu amerykańskich wojsk lądowych w Polsce "zaczęła się od modlitwy". To jest bardzo ważne, bo modlitwa kształtuje postawy żołnierzy – powiedział.

Powtórzył wobec rządów PO-PSL zarzut likwidowania jednostek wojskowych na wschód od Wisły i przypomniał decyzje o formowaniu nowych, jak 18. Dywizja Zmechanizowana z dowództwem w Siedlcach.

Przywołał zawarte w ostatnich latach kontrakty zbrojeniowe z USA i Koreą Południową, w tym na system obrony powietrznej Patriot, wyrzutnie artylerii rakietowej HIMARS, czołgi Abrams i K2 i armatohaubice K9. Dodał, że słuszność zakupów czołgów i artylerii potwierdza wojna w Ukrainie.

Reklama

1000 Borsuków dla wojska

Zapewnił, że kiedy jest to możliwe, resort zamawia dla wojska sprzęt rodzimej produkcji. Wspominał, że gdy we wrześniu 2018 r. odwiedził targi zbrojeniowe w Kielcach zaprezentowano mu bojowywóz piechoty Borsuk. Pokazano mu go także rok później, a ponowną prezentację zaproponowano w pandemicznym roku 2020. Odpowiedziałem że ja już widziałem dwukrotnie Borsuka, ja chcę kupić ten bojowy wóz piechoty, a nie po raz trzeci go oglądać. I doprowadziłem do tego, że mamy kontrakt i kupimy tysiąc takich wozów, wyprodukowanych przez polski przemysł zbrojeniowy – mówił.

Zadeklarował, że rząd dąży do rozbudowy sił zbrojnych, a gdy plany zostaną zrealizowane, polskie wojska lądowe "będą najsilniejsze w Europie". Zaznaczył, że w zbrojeniach i zwiększaniu armii nie chodzi o to, by kogoś zaatakować, ale o skuteczne odstraszanie.

Do osiągnięć obecnej władzy zaliczył powołanie wojsk obrony cyberprzestrzeni i przyjęcie ustawy o obronie ojczyzny, która m.in. wprowadziła nową formę służby – zasadniczą dobrowolną służbę wojskową. Podkreślił, że ta "bardzo ambitna" ustawa została przyjęta "dzięki przywództwu politycznemu Jarosława Kaczyńskiego".