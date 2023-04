Reklama

W sobotę zachmurzenie i deszcze, ale na niedzielę mam dobre informacje. Nad Polską ma się rozwijać układ wysokiego ciśnienia, więc wyż będzie on spychał wilgotne powietrze i powodował więcej przejaśnień. Tylko początkowo na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, Małopolsce oraz w woj. świętokrzyskim będzie padał deszcz. Jednak po południu zdecydowane więcej słońca – mówi Walijewski.

Temperatura nad morzem? Zimno

Temperatury od około 8 – 9 nad morzem, na przeważającym obszarze kraju od 13 do 15 st. Celsjusza, nieco cieplej na Podkarpaciu, tam 16 stopni. Przy tym wiatr słaby i umiarkowany.

1 maja słonecznie

Poniedziałek, a więc pierwszy dzień maja, będzie słoneczny w całym kraju, z dosyć wysokimi wartościami temperatury. Niestety wciąż najchłodniej nad morzem, tam 9 – 10 st. Pozostała część kraju – przeważnie od 12 do 16 st., ale od Dolnośląskiego, poprzez Małopolskie, aż po Podkarpacie – 18, a niewykluczone, że nawet 19 stopni. Niestety na krańcach południowych mogą się pojawiać delikatne opady deszczu - prognozuje.

2 maja cieplej

Podkreśla, że we wtorek czeka nas "kontynuacja miłej aury z poniedziałku". Nawet będzie jeszcze cieplej – dodaje rzecznik IMGW.

Na Podkarpaciu na termometrach zobaczymy 20 stopni. W Małopolsce ok. 18 – 19 st., na Lubelszczyźnie też ok. 19 st. Niestety mogą tam występować opady deszczu, a także burze.

Majówka nad morzem? Ubierz się ciepło

W pozostałej części kraju stosunkowo ciepło, bo od 14 do 16 st. Cały czas poszkodowane będzie wybrzeże. Tam zaledwie od 7 do 9 stopni. Jeżeli ktoś wybiera się na majówkę nad morze, to musi się przygotować na chłody i deszcze, przyda się kurtka przeciwdeszczowa i polar – radzi Walijewski.

3 maja arktyczne powietrze nad Polską

W środę znów ma napłynąć nad Polskę arktyczne powietrze i to spowoduje, że nad morzem wciąż będzie 8 - 9 stopni, w centrum ok. 11, a na południu zaledwie 12 – 13. Na północy spodziewane są przymrozki.

Wiatr i powietrze pochodzenia arktycznego spowodują, że odczuwalna temperatura będzie jeszcze niższa. Więcej wilgoci, spadną przelotne deszcze. To ochłodzenie może się utrzymać nawet do niedzieli.

Synoptyk przestrzega również przed wycieczkami w góry. Warunki w górach są trudne. Przybędzie jeszcze trochę śniegu, a następnie popada deszcz. To wszystko zmarznie i będzie jeszcze gorzej - mówi.

Autor: Wojciech Kamiński