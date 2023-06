Informację o pożarze łąk w okolicach miejscowości Zabiele (powiat moniecki) na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego strażacy dostali w poniedziałek ok. południa - poinformował rzecznik komendy wojewódzkiej PSP w Białymstoku Piotr Chojnowski. Dym zauważyła osoba, która w pobliżu wykonywała prace polowe.

W działaniach bierze udział ok. trzydziestu zastępów straży pożarnej, zawodowej i OSP. Do gaszenia używane są dwa samoloty Lasów Państwowych, które zrzucają wodę, a także policyjny śmigłowiec ze specjalnym zbiornikiem. Teren monitorują drony.

"By nie dopuścić do rozprzestrzenienia się pożaru"

Chojnowski podkreślił, że chodzi o zaangażowanie dużych sił, by nie dopuścić do rozprzestrzenienia się pożaru na jeszcze większy obszar. Według szacunków strażaków, pożar obejmuje teren od pięciu do kilkunastu hektarów.

Gaszenie pożaru komplikuje trudno dostępny teren oraz silnie wiejący wiatr - poinformował. Dodał, że od miejsca, do którego można dojechać samochodami gaśniczymi do miejsca akcji jest do przejścia pieszo ok. dwóch kilometrów.

Największy pożar w historii parku

Biebrzański Park Narodowy jest najrozleglejszym parkiem w Polsce. W kwietniu 2020 roku doszło tam do największego pożaru w historii; gaszenie bagiennych łąk i lasu w tzw. basenie środkowym BPN trwało osiem dni. Paliło się ok. 5,5 tys. ha parku i otuliny.

W akcji gaśniczej wzięło udział ok. 1,5 tys. strażaków zawodowych i ochotników, pomagali żołnierze WOT, służby parku, leśne, okoliczni mieszkańcy. Do gaszenia używano samolotów i śmigłowców Lasów Państwowych, policji i Straży Granicznej.(PAP)

autorzy: Sylwia Wieczeryńska, Robert Fiłończuk