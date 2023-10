Reklama

Pożar wybuchł w okolicach miejscowości Olszowa Droga w powiecie monieckim (Podlaskie). Wstępne dane mówiły o powierzchni 10-15 ha łąk i przylegającego do nich lasu. Jak poinformował rzecznik komendy wojewódzkiej PSP w Białymstoku Piotr Chojnowski, po dokładniejszym pomiarze z użyciem drona okazało się, że to obszar ok. 70 ha.

Kamera zainstalowana na dronie wskazuje punktowo zarzewia ognia, w których występuje wysoka temperatura, strażacy na quadach podjeżdżają we wskazane miejsca i je punktowo dogaszają - dodał Chojnowski. Na miejscu zostanie na noc kilka zastępów strażaków zawodowych i OSP, by teren pogorzeliska był monitorowany na wypadek wznowienia pożaru.

Akcję utrudniał wiatr

W akcji gaśniczej - przy silnym wietrze i w trudnodostępnym terenie, gdzie nie dało się wjechać ciężkim sprzętem - wzięło udział kilkanaście zastępów straży pożarnej, woda była też zrzucana z dwóch samolotów Lasów Państwowych. Na miejsce został zadysponowany z Warszawy również policyjny śmigłowiec ze specjalnym zbiornikiem.

Najrozleglejszy park w Polsce

Biebrzański Park Narodowym jest najrozleglejszym w Polsce. W kwietniu 2020 roku doszło tam do największego pożaru w historii tego parku; gaszenie bagiennych łąk i lasu w tzw. basenie środkowym BPN trwało osiem dni. Paliło się ok. 5,5 tys. ha parku i otuliny. W akcji gaśniczej wzięło udział ok. 1,5 tys. strażaków zawodowych i ochotników, pomagali żołnierze WOT, służby parku, leśne, okoliczni mieszkańcy. Do gaszenia używano samolotów i śmigłowców Lasów Państwowych, policji i Straży Granicznej.

Ostatni większy pożar miał miejsce w parku w połowie czerwca. Spłonęło wówczas ok. 13 ha łąk; w akcji, która trwała blisko dobę, wzięło udział ok. 150 strażaków zawodowych i ochotników, dokonano 30 zrzutów wody z samolotów Lasów Państwowych i policyjnego śmigłowca.

autorzy: Sylwia Wieczeryńska, Robert Fiłończuk