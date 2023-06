Wydarzenie rozpoczęłosię w parku Świętokrzyskim, przy Pałacu Kultury i Nauki, od strony Pałacu Młodzieży. To właśnie tam o godzinie 11 rozpoczęło działanie Miasteczko Równości. Po paradzie, około godz. 17 pod PKiN na ulicy Świętokrzyskiej odbędzie się również koncert finałowy parady.

Reklama

Warszawska Parada Równości rozpoczeła się w sobotę, 17 czerwca, o godz. 14. Auta i platformy ustawiły się na ulicy Świętokrzyskiej i Emilii Plater. Stamtąd parada przejdzie ulicą Marszałkowską do placu Konstytucji, dalej ulicą Waryńskiego do ronda Jazdy Polskiej, gdzie skręci w aleję Armii Ludowej, by dotrzeć do alei Niepodległości, Chałubińskiego i alei Jana Pawła II. Na rondzie ONZ uczestnicy wydarzenia ponownie skręcą w ulicę Świętokrzyską.

Reklama

Nad paradą honorowy patronat objął prezydent miasta, Rafał Trzaskowski. Polityk PO wziął też udział w przemarszu.

Zmiany w organizacji ruchu

W związku z paradą planowane są zmiany w organizacji ruchu. Podczas formowania się szyku parady możliwe jest zamknięcie w tym czasie ulicy Świętokrzyskiej, a także ulicy Emilii Plater i Marszałkowskiej. Potem, do godziny 17.00 policja może decydować o zamykaniu kolejnych ulic na trasie demonstracji, a także dróg krzyżujących się z trasą przemarszu.

W miarę przemieszczania się parady wprowadzane będą również zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Innymi trasami kursować będą autobusy linii: 100, 109, 111, 116, 117, 118, 127, 128, 131, 138, 143, 151, 158, 159, 160, 171, 174, 175, 178, 200, 502, 507, 514, 517, 519, 520, 521, 522, 523, 525.

W czasie przemarszu tramwaje nie będą kursowały ulicą Marszałkowską i w Alejach Jerozolimskich. Trasy zmienią tramwaje linii: 4, 7, 9, 15, 17, 22, 24, 33, 35, 36, 78. W czasie trwania parady bez problemów będą kursowały obie linie metra.

Autorka: Marta Stańczyk