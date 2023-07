Reklama

Zgodnie z planem nowe bilety mają znaleźć się w ofercie Zamku jeszcze w lipcu. Na razie nie są znane ich ceny, według zapowiedzi mają jednak stanowić atrakcyjną propozycję dla rodzin. Opcja biletu rodzinnego była w planach Zamku, ale nieporozumienie wywołane biletem Wawel od A do Z przyspieszy wprowadzenie go do sprzedaży – powiedziała PAP rzeczniczka prasowa Wawelu Urszula Wolak-Dudek.

"Biletów rodzinnych brak"

W ostatni czwartek Zamek ogłosił, że wycofuje z oferty bilety Wawel od A do Z, umożliwiające wejścia na wszystkie otwarte w danym dniu wystawy stałe i czasowe. Bilety te zostały wprowadzone do oferty muzeum z końcem kwietnia br., ale w ostatnich dniach były krytykowane ze względu na cenę. Medialną burzę rozpętał wpis jednego ze zwiedzających Wawel. "Bilet normalny: 151 zł., ulgowy: 101 zł. Biletów rodzinnych brak" – napisał internauta, a jego post był szeroko komentowany w sieci.

Zamek Królewski na Wawelu: Bilety nie podrożały

W odpowiedzi Zamek przesłał w środę do dziennikarzy stanowisko, w którym oświadczył, że bilety nie podrożały, a ich ceny w zależności od wystawy wahają się od 2 do 35 zł. Podkreślono również, że w każdy poniedziałek Wawel udostępnia za darmo wybrane wystawy – obecnie są to takie ekspozycje, jak Wawel Zaginiony, Zbrojownia i Sztuka Wschodu. Namioty tureckie.

Natomiast odnosząc się do opisanego przez internautę biletu, Zamek napisał w oświadczeniu, że bilet Wawel od A-Z "jest jedną ze specjalistycznych propozycji zwiedzania Zamku Królewskiego na Wawelu", przygotowaną z myślą o osobach, które chcą zwiedzić każde miejsce na Zamku. Jak dodał, to propozycja dla dorosłych, koneserów i pasjonatów, "dla których aktywne zwiedzanie jest priorytetem".

"Znając i nieustannie badając potrzeby innej grupy odbiorców, tj. rodzin z dziećmi (które do ukończenia 7 roku życia zwiedzają cały Zamek bezpłatnie) zespół wawelski przygotował specjalnie dla nich wybrane i krótsze trasy, które są rekomendowane przez zespół" – poinformowano w przesłanym stanowisku.

Rekomendacje Wawelu

Do tej pory wśród rekomendacji Wawelu dla rodzin znajdowały się do wyboru takie ekspozycje, jak Nowy Skarbiec Koronny, Sztuka Wschodu. Namioty tureckie, Wawel zaginiony, Prywatne Apartamenty Królewskie, Reprezentacyjne Komnaty Królewskie, Ogrody i Smocza Jama. Ich ceny wahają się od 7 do 35 zł za bilet normalny i 3 do 25 za bilet ulgowy (dzieci do ukończenia 7 roku życia zwiedzają cały Zamek bezpłatnie).

"W zależności od planu dnia i potrzeb, a także zamiłowań związanych z aktywnością zwiedzania muzeum, można zatem ułożyć sobie trasę w pełni satysfakcjonującą rodziny z dziećmi złożoną z 2-3 ekspozycji" - proponował Wawel.

