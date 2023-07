Zatrzymany w środę mężczyzna, jak powiedziała PAP st. asp. Warczak, odpowiada rysopisowi osoby podejrzewanej o dokonanie we wtorek kradzieży inkluzji pasikonika z ekspozycji Muzeum Bursztynu w Jarosławcu (Zachodniopomorskie).

Reklama

Został zatrzymany w jednej z nadmorskich miejscowości – dodała policjantka.

"Widać jak trzyma w ręku cenny bursztyn"

Reklama

Podejrzewanemu nie przestawiono zarzutów, nie był jeszcze przesłuchiwany. Policyjne czynności trwają. Mężczyznę uchwyciły kamery monitoringu w muzeum. Na jednym ze zdjęć opublikowanych przez muzeum na Facebooku widać jak trzyma on w ręku cenny bursztyn. Miał go wydostać wyrywając lupę, przez którą można było oglądać eksponat umieszczony w szklanej tubie. Do muzeum mężczyzna przyszedł z rodziną, kupił bilety.

Skradziony eksponat ma wymiary 3,5 cm na 2,5 cm, właściciel oszacował jego wartość na 40 tys. zł.

autorka: Inga Domurat