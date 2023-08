Defilada, organizowana pod hasłem "Silna Biało-czerwona", będzie kulminacyjnym wydarzeniem centralnych obchodów Święta Wojska Polskiego.

O godz. 14 na Wisłostradzie ruszy defilada z okazji święta Wojska Polskiego. Serdecznie wszystkich zapraszam, mieszkańców Warszawy, Mazowsza, a także gości z całej Polski. Bądźmy tu razem 15 sierpnia, podziękujmy żołnierzom za ich służbę, szczególnie na granicy polsko-białoruskiej – powiedział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podczas briefingu prasowego w niedzielę rano, pod koniec próby generalnej przed defiladą.

W defiladzie wezmą również systemy przeciwlotnicze i przeciwrakietowe Patriot, jak również lotnictwo - myśliwce F-16 i FA-50, a także F-35 należące do lotnictwa USA. Polska zamówiła 32 takie maszyny, pierwsze mają trafić do Polski w przyszłym Roku. Poza tym na niebie zobaczyć będzie można samoloty transportowe - np. wykorzystywane do transportu najważniejszych osób w państwie, a także śmigłowce - w tym Black Hawki czy AW101, a także amerykańskie śmigłowce uderzeniowe Apache - Polska planuje zakup 96 takich maszyn; przed zakupem i dostawą pewną liczbę tych maszyn mają Polsce udostępnić wojska lądowe USA.

Jaką trasą przejdzie defilada?