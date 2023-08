Reklama

Praca podczas upałów: Najważniejsze obowiązki pracodawcy

W czasie trwania upałów pracodawca powinien:

zapewnić bezpłatne zimne napoje na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28 stopni Celsjusza,

na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28 stopni Celsjusza, przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokiej temperaturze lub wymagających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych zapewnić do celów higienicznych co najmniej 90 litrów wody dziennie na każdego pracownika ,

, przy pracy na otwartej przestrzeni powinien zapewnić możliwość odpoczynku przed upałem w miejscu zacienionym i zadaszonym ,

utrzymywać w stałej sprawności oraz czystości urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne

a stosowana w pomieszczeniach pracy klimatyzacja i wentylacja nie może powodować przeciągów ani wyziębienia pomieszczeń – strumień powietrza nie powinien być kierowany bezpośrednio na stanowisko pracy, w pomieszczeniach pracy zabezpieczyć okien przed nadmiernym nasłonecznieniem, np. poprzez rolety i żaluzje.

Podczas upałów pracodawca powinien zapewnić także szczególną ochronę pracownikom młodocianym i kobietom w ciąży oraz karmiących piersią.

Temperatura miejsca pracy: Przepisy nie określają maksymalnej temperatury

Obowiązujące przepisy wskazują jedynie na temperatury minimalne. Zgodnie z regulacjami w pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy, ale nie niższą niż 14 stopni Celsjusza. Przyjmuje się, że w pomieszczeniach biurowych i w takich, w których wykonywana jest lekka praca fizyczna temperatura nie może być niższa niż 18 stopni Celsjusza.

– Przepisy nie określają maksymalnej temperatury powietrza w pomieszczeniach w jakich praca może czy powinna być świadczona. Kiedy jest wykonywana w pomieszczeniach, w których temperatura spowodowana procesami technologicznymi jest wysoka, należy zapewnić łatwy dostęp do napojów – wyjaśnia dla dziennika.pl Michał Łyszczarz, ekspert prawa pracy. – Co istotne, przepisy nie wskazują też na to, aby na pracodawcy spoczywał obowiązek zapewnienia w tych pomieszczeniach klimatyzacji – zauważa ekspert.

Apel Głównego Inspektora Pracy o skracanie czasu pracy

Główny Inspektor Pracy apeluje do pracodawców o skracanie czasu pracy podczas trwających upałów. Szczególnie w odniesieniu do tych pracowników, których dzienny wymiar czasu pracy przekracza 8 godzin. Wprowadzenie rotacji na stanowiskach pracy oraz dodatkowe przerwy pozwalające pracownikom ochłodzenie się i regenerację sił to kolejne podpowiedzi. Pracodawcy, którzy zdecydują się zarówno na skrócenie czasu pracy, jak i wprowadzenie dodatkowych przerw ze względu na upały powinni jednak pamiętać, że podjęcie taki kroków nie może wiązać się z obniżeniem wynagrodzenia należnego pracownikom.

Kary za łamanie przepisów BHP: Grzywny nawet do 30 000 tys. zł

Nieprzestrzeganie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy może skończyć się dla pracodawcy nałożeniem kary grzywny w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł. To nie wszystko, bowiem za niedopełnienie ciążących na pracodawcy obowiązków wynikających z tych przepisów może on nawet podlegać karze pozbawienia wolności do lat 3.

Odmowa pracy w czasie upałów

Czy pracownik może odmówić wykonywania swoich zawodowych obowiązków z uwagi na upały?

– Każdy pracownik ma do tego prawo. Jeśli pracodawca nie zapewnił warunków pracy zgodnych z przepisami BHP stwarzając tym samym bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika, bądź w sytuacji, kiedy pracownik oceni, że jego stan psychofizyczny nie gwarantuje bezpiecznego wykonywania swoich obowiązków i może on stwarzać zagrożenie dla innych osób, to pracownik może odmówić wykonywania swoich obowiązków. Co istotne, bez względu na to, który z tych powodów będzie przyczyną odmowy pracy to pracownik powinien o swojej decyzji niezwłocznie powiadomić pracodawcę – wyjaśnia Łyszczarz.