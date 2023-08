W nocy zachmurzenie będzie duże ze stopniowymi rozpogodzeniami. We wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu i burze. Na wschodzie mogą być one aktywne przez całą noc. W burzach opady deszczu wyniosą ok. 20 mm. Porywy wiatru początkowo ok. 70 km/h, później wiatr będzie tylko porywisty. Początkowo może też wystąpić grad.

"Mgły ograniczające widzialność do 300 metrów"

Przelotne opady deszczu i burze mogą wystąpić także na krańcach północno-zachodnich. Nad ranem możliwe są tam mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 17 do 20 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie w rejonach podgórskich, ok. 15 stopni. Wiatr słaby, zmienny.

Prognoza na niedzielę

W niedzielę będą występować dwie strefy burz. Na wschodzie będą one rozproszone z opadami ok. 25 mm, porywami wiatru do 65 km/h i z gradem. W zachodniej części kraju burze, tworzące się na froncie atmosferycznym z północnego zachodu. Będą się charakteryzowały silnymi porywami wiatru o prędkości do 80 km/h. Tam opady deszczu do 20 mm.

Temperatura maksymalna wyniesie od 28 stopni Celsjusza na Pomorzu do 33 stopni na wschodzie i południu. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich.

Autor: Jacek Buraczewski