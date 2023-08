Do zdarzenia doszło w poniedziałek ok. godz. 15 na ul. Obrońców Lwowa w Lesznie. Jak powiedziała PAP asp. Daria Żmuda z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie, doszło do zdarzenia o charakterze kryminalnym, gdzie 27-letni mężczyzna został zaatakowany siekierą w nogę. Poszkodowany po zaopatrzeniu medycznym został zwolniony, a aktualnie trwają czynności z jego udziałem, jest przesłuchiwany.

Dodała, że policjanci cały czas przesłuchują także świadków i ustalają dokładny przebieg zdarzenia, okoliczności i motyw działania sprawcy. Trwają też czynności zmierzające do zatrzymania sprawcy - zaznaczyła Żmuda.

"Zatrzymały się dwa pojazdy…"

Lokalne media, powołując się na świadków zdarzenia, podały, że na drodze zatrzymały się dwa pojazdy, z jednego wysiadł mężczyzna z siekierą i zaatakował osoby podróżujące w drugim aucie. Świadkowie twierdzą, że zadawał ciosy w nogi. Po kilku minutach auta odjechały w stronę Góry. Policja wyjaśnia, co się wydarzyło i kto brał udział w zdarzeniu - podał portal elka.pl.

