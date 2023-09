Do zdarzenia doszło w jednej z miejscowości na terenie gminy Zawadzkie. Pijący alkohol w lokalu 50-latek zauważył idącą ulicą kobietę, z którą łączył go romans. Towarzyszył jej 41-latek. Obserwujący ich mężczyzna opuścił bar i wszedł za parą do sklepu mięsnego.

Tam chwycił leżący topór do rąbania mięsa i zaczął wygrażać nim 41-latkowi - jak się okazało - mężowi swojej ukochanej. Ten uciekł na zaplecze sklepu, skąd zadzwonił na policję. Przybyli na miejsce funkcjonariusze znaleźli krewkiego kochanka w barze, gdzie kontynuował picie alkoholu. W momencie zatrzymania miał w organizmie blisko 3 promile.

50-latek przyznał się do ataku

Po wytrzeźwieniu, 50-latek przyznał się do kierowania gróźb karalnych pod adresem męża swojej kochanki. Jak tłumaczył, był to efekt nie tylko miłości, spożywania alkoholu ale i wydarzeń jakie miały miejsce kilka tygodni temu. Zdradzany mąż - dowiedziawszy się o romansie - pobił wtedy kochanka nogą od stołu.

Wobec 50-latka zastosowano dozór policyjny i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego. Za popełnione czyny grozi mu kara do 2 lat więzienia. Z taką samą karą musi liczyć się zazdrosny mąż, który ma odpowiedzieć za pobicie.

autor: Marek Szczepanik