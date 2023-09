W czwartek policjanci otrzymali zgłoszenie o agresywnym mężczyźnie, który na Witominie zaczepiał dzieci i kobiety. Dyżurny wysłał tam funkcjonariuszy, ale mężczyzna zdążył oddalić się z miejsca zdarzenia. Mundurowi ustalili, że sprawca gonił małoletnie dzieci, wymachując przy tym nożem - podała w poniedziałek oficer gdyńskiej policji podkom. Jolanta Grunert.

Reklama

Jak poinformowała, policjanci przesłuchali świadków i zaczęli szukać mężczyzny. Jeden z funkcjonariuszy rozpoznał 38-latka jako osobę bezdomną.

Reklama

Podejrzany trafił do aresztu. Grozi mu do dwóch lat więzienia

W piątek, podczas patrolowania rejonu służbowego i obserwacji terenu, mundurowi rozpoznali 38-latka, zatrzymali go i przewieźli go do policyjnego aresztu. W sobotę zatrzymany usłyszał zarzuty popełnienia przestępstwa. Decyzją sądu zastosowano wobec niego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy - przekazała podkom. Grunert.

Za popełnione przestępstwo mężczyźnie grozi do 2 lat pozbawienia wolności. (PAP)

autor: Dariusz Sokolnik

dsok/ apiech/