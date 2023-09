Reklama

Prognoza IMGW na wrzesień i pierwszą połowę października

Najnowsza prognoza pogody Instytutu, która została opublikowana na Twitterze, to prognoza numeryczna ECMWF. Obejmuje ona najbliższe 5 tygodni, począwszy od 37. do 41. tygodnia 2023 roku. Zatem dotyczy okresu od 11 września do 15 października 2023. Prognoza ta przedstawia dwie anomalie:

anomalię średniej temperatury powietrza (podaną w stopniach Celsjusza) względem lat 1991-2020 oraz

(podaną w stopniach Celsjusza) względem lat 1991-2020 oraz anomalię sumy opadów (podaną w %) względem tego samego okresu.

Anomalia średniej temperatury powietrza i anomalia sumy opadów – o co chodzi?

Zamieszczona długoterminowa prognoza pogody na 5 tygodni podaje dwie anomalie. Czym one są i jak je interpretować? Oto kilka wskazówek.

Anomalią średniej temperatury powietrza określa się różnicę między prognozowaną średnią temperaturą powietrza w danym tygodniu roku a średnią temperaturą tygodniową policzoną z trzydziestoletniego okresu referencyjnego. Podawana jest w stopniach Celsjusza.

Anomalią sumy opadów określa się różnicę między prognozowaną ilością opadu a średnią policzoną również dla okresu referencyjnego. Podawana jest w procentach.

W przypadku tej prognozy okresem referencyjnym (odniesienia) jest okres 30 lat – od 1991 do 2020.

Jeśli wartość anomalii średniej temperatury powietrza jest dodatnia oznacza to, że prognozowana temperatura jest wyższa niż średnia dla tego samego rejonu i tego samego tygodnia roku z lat 1991-2020.

Jeśli anomalia średniej temperatury jest ujemna, wówczas oznacza to spadek temperatury.

Anomalia średniej temperatury równa 0 oznacza temperaturę taką samą jak wartość średnia.

Gdy anomalia sumy opadów jest równa 100 proc. oznacza ilość opadu taką samą jak w okresie referencyjnym.

Gdy anomalia sumy opadów jest mniejsza od 100, wtedy możemy spodziewać się mniej opadów

Zaś gdy anomalia sumy opadów jest większa od 100 oznacza to, że opadów będzie więcej niż w latach 1991-2020.

Pogoda na wrzesień 2023. Prognoza długoterminowa

Jaka będzie pogoda we wrześniu?Przyszły tydzień (37 tydzień roku) począwszy od poniedziałku 11 września zapowiada się bardzo ciepły. Temperatury będą wyższe nawet o 4 stopnie Celsjusza w odniesieniu do średniej trzydziestoletniej. Najcieplej będzie w województwach pomorskim oraz podlaskim. Poza tym w całej Polsce będzie ciepło.

Prognoza obejmuje 5 tygodni i wśród nich najbliższy tydzień będzie tym najcieplejszym w odniesieniu do średniej 30-letniej. Tydzień ten będzie również wybitnie suchy. Co prawda w zachodniej części województwa zachodniopomorskiego ilość opadów będzie większa niż w okresie referencyjnym (o 13 proc.), zaś na granicy województw lubuskiego i dolnośląskiego ilość opadów będzie bliska średniej - bowiem anomalia sumy opadów wyniesie tutaj 97 proc. Natomiast w pozostałej części kraju opadów będzie bardzo mało. Najmniej opadów w województwie podlaskim, tam anomalia wyniesie zaledwie 40 proc. Nieco więcej opadów będzie na Pomorzu. Jednak w przeważającej części kraju ilość opadów będzie znacznie mniejsza niż średnia trzydziestoletnia.

Kolejne 4 tygodnie, począwszy od 18 września do 15 października, również będą ciepłe. W całym kraju temperatury będą wyższe od średniej trzydziestoletniej. W 38. tygodniu roku od 18 do 24 września możemy spodziewać się ciepła, ale również opadów w przeważającej części Polski. Najcieplej w porównaniu ze średnią będzie w województwie podkarpackim oraz podlaskim. Zaś najchłodniej na granicy województwa lubuskiego i dolnośląskiego. Natomiast najwięcej deszczu spadnie w województwie mazowieckim - tutaj anomalia sumy opadów wyniesie aż 156 proc. Sporo deszczu będzie również na Pomorzu, w województwie lubuskim oraz dolnośląskim.

Jaki będzie początek i pierwsza połowa października 2023? Prognoza pogody

Począwszy od 25 września ilość opadów w przeważającej części kraju ponownie będzie niska. Jednak na Pomorzu i w Wielkopolsce ilość deszczu będzie zbliżona do średniej z okresu referencyjnego. W pozostałej części kraju bardziej sucho. Najmniej deszczu w województwie lubelskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim oraz w zachodniej części województwa zachodniopomorskiego (tam anomalia sumy opadów wyniesie około 65 proc). W południowej Polsce również deszczu będzie mniej - o 11-18 proc. niż zazwyczaj o tej porze.

W pierwszej połowie października najcieplej względem średniej trzydziestoletniej będzie w województwie pomorskim. Natomiast najchłodniej na granicy województwa lubuskiego i dolnośląskiego. W przeważającej części kraju temperatury powietrza będą wyższe o 1-1,5 stopnia Celsjusza.

Pod względem opadów pierwsza połowa października będzie raczej sucha. Co prawda w niektórych rejonach takich jak w Wielkopolsce, województwie pomorskim, dolnośląskim, czy opolskim ilość opadów będzie zbliżona do tej w latach referencyjnych. Jednak w przeważającej części kraju anomalia sumy opadów będzie utrzymywać się w przedziale między 60 a maksymalnie 90%.