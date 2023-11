Okrzeszyn to miejscowość leżąca w gminie Lubawka w pobliżu granicy polsko-czeskiej. Kościół został wybudowany w latach 1580-1585. Niemal dwieście lat później, w 1736 roku, przeszedł remont i w tej formie przetrwał do czasów współczesnych. Pełnił funkcję kościoła parafialnego do 1960 roku, z kolei w 1945 roku po raz ostatni odprawiono w nim pogrzeb.

Kościół w Okrzeszynie wystawiony na sprzedaż

Obecnie kościół w Okrzeszynie został wystawiony na sprzedaż. Prawa do budynku można nabyć za kwotę 800 tysięcy złotych. Cena ta jednak podlega negocjacji. "Kamienny kościół ma jedną nawę i wydzielone prezbiterium. Nad nawą znajduje się drewniany strop, a nad prezbiterium sklepienie krzyżowe. W nawie naprzeciw prezbiterium zachowała się drewniana konstrukcja chóru muzycznego. Dookoła kościoła rosną stare drzewa. Sam kościół obrasta roślinność" - czytamy w ogłoszeniu.

Jak podkreślają autorzy ogłoszenia, "zabytek idealnie spełni rolę sali bankietowej, weselnej lub konferencyjnej".