Reklama

Miejscowości uzdrowiskowe odgrywają niezwykle istotną rolę. Przyciągają nie tylko korzystnym klimatem, ale także leczniczymi źródłami, które mogą pomóc w zwalczaniu różnorodnych dolegliwości. Wiele z tych miejsc zachwyca również urokliwymi otoczeniem, co pozwala kuracjuszom nie tylko poprawić swoje zdrowie, ale także spędzić miło czas. Nic więc dziwnego, że współczesna turystyka uzdrowiskowa cieszy się wyjątkowym powodzeniem. Do jakich sanatoriów warto pojechać? Na szczycie listy najpopularniejszych kurortów znajdują się uzdrowiska w Lądku-Zdroju, Ciechocinku i Kołobrzegu.

Najpopularniejsze sanatoria w Polsce: Lądek-Zdrój

Reklama

Lądek-Zdrój, położony w województwie dolnośląskim, to jedno z najstarszych uzdrowisk w Polsce. Nie da się ukryć, że zachwyca swoim urokliwym położeniem, bowiem miasto leży blisko gór – niemal u stóp Śnieżnika – w związku z czym, aspekt przyrodniczy jest jednym z największych atutów tego uzdrowiska.

To miejsce obfituje w historyczne zabytki oraz emanuje niepowtarzalnym urokiem swojej staromiejskiej części, a także słynie z leczniczych właściwości swoich wód. W urokliwym Lądku pulsuje aż siedem źródeł leczniczych wód mineralnych, których właściwości prozdrowotne są bez wątpienia unikalne w skali kraju. Dzięki tym zasobom miasto stało się również jednym z najbardziej popularnych uzdrowisk w Polsce.

Nic więc dziwnego, że w uzdrowisku można korzystać z dobroczynnych właściwości wód mineralnych, które wykazują szczególne efekty w leczeniu takich schorzeń, jak choroby ortopedyczno-urazowe, choroby reumatologiczne, choroby układu nerwowego, schorzenia naczyń obwodowych, osteoporoza, choroby skóry, choroby kobiece, choroby przemiany materii, bóle kręgosłupa i nerwobóle.

Reklama

Gdzie jechać do sanatorium? Ciechocinek

Ciechocinek, położony w województwie kujawsko-pomorskim, oddalony 25 km na południe od Torunia, wyróżnia się wyjątkowo korzystnym mikroklimatem, który doskonale sprzyja celom leczniczym oraz wypoczynkowym. Warto podkreślić, że w Ciechocinku można cieszyć się wysoką średnią roczną temperatura powietrza, dużą liczbą dni słonecznych w ciągu roku oraz niewielkimi opadami deszczu. Te czynniki, razem z łagodnym wiatrem i niską wilgotnością powietrza, tworzą idealne warunki do spacerowania i odpoczynku na świeżym powietrzu.

W uzdrowisku skupiają się na leczeniu różnych schorzeń, w tym problemów z narządami ruchu, dolegliwości reumatycznych, ortopedyczno-urazowych, kobiecych, schorzeń układu oddechowego, nerwowego i krążenia. Stosuje się tam różnorodne zabiegi, w tym popularne kąpiele solankowe. Ponadto ze źródeł solankowych, występujących w tym miejscu, czerpane są lecznicze wody: chlorkowo-sodowe, bromkowe, jodkowe, żelaziste i borowe. To właśnie one są z powodzeniem wykorzystywane do walki z reumatyzmem, chorobami układu oddechowego i nerwowego, a także przy problemach z krążeniem.

Warto dodać, że tężnie w tamtym miejscu to unikatowe na skalę zarówno Europy, jak i całego świata, budowle przeznaczone do odparowywania solanki.

A może sanatorium nad morzem? Kołobrzeg

Kołobrzeg, miasto i gmina zlokalizowane w północno-zachodniej Polsce, leży w północnej części województwa zachodniopomorskiego, na obszarze Pomorza Zachodniego, przy ujściu rzeki Parsęty, wzdłuż Zatoki Pomorskiej.

Uzdrowisko w Kołobrzegu jest największym w Polsce. Już w XVII wieku na północnym cyplu Wyspy Solnej, znajdującym się na tym terenie, istniała osada, która zdobyła rozgłos dzięki naturalnym źródłom soli. Proces wytwarzania soli kołobrzeskiej polegał na odparowywaniu, a obecnie jest ona wykorzystywana w dziedzinie turystyki uzdrowiskowej, służąc do leczenia kuracjuszy borykających się z chorobami ortopedyczno-urazowymi, schorzeniami układu nerwowego, reumatologicznymi, kardiologicznymi, nadciśnieniem, a także problemami z górnymi i dolnymi drogami oddechowymi, cukrzycą, otyłością oraz chorobami endokrynologicznymi.

Warto dodać, że już w XIX wieku w tym mieście wykorzystywano kąpiele w ogrzewanej wodzie morskiej. Coraz szersza wiedza dotycząca korzystnych efektów zdrowotnych miejscowych wód zaowocowała później powstaniem pierwszego budynku uzdrowiskowego, który został otwarty w 1899 roku.