Prowadzący przypomniał o tymczasowym szpitalu we Wrocławiu, gdzie mieli trafiać zakażeni koronawirusem. Budowa placówki miała pochłonąć 16 mln zł, ale końcowa kwota wyniosła 90 mln zł.

Müller: Być może doszło do nadużyć

Być może w niektórych przypadkach doszło do nadużyć ze środków przekazywanych ze Skarbu Państwa. Każda taka sprawa wymaga wyjaśnienia - ocenił Müller. Teraz, jak wydatkujemy na armię, ale nie dojdzie w przyszłości do wojny, to NIK podsumuje, ze to zmarnowane środki, bo wojna nie wybuchła? - mówił.