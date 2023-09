Rzecznik prasowy wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak poinformował PAP, że do wypadku doszło około godz. 19.30. - Chłopiec był pod opieką babci w mieszkaniu na drugim piętrze. Wieczorem, babcia położyła go spać, zamknęła drzwi i poszła do pokoju obok, natomiast 5-latek zdołał wejść na parapet, otworzył okno i wypadł - takie są wstępne ustalenia - opisał Borowiak.

Dodał, że dziecko w stanie ciężkim trafiło do szpitala. Babcia chłopca była trzeźwa.

autor: Szymon Kiepel