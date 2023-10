Rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie sędzia Adam Barczak poinformował we wtorek, że Piotr O. stawił się w sądzie.

Przyznał, że w dniu 18 czerwca 2022 r. nie zastosował się do orzeczonego wobec niego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i kierował motorówką, nie mając do tego wymaganych uprawnień motorowodnych. Jednakże oskarżony nie przyznał się do tego, że umyślnie naruszył wówczas zasady bezpieczeństwa w ruchu wodnym i spowodował wypadek - poinformował sędzia Barczak i dodał, że w piątek sąd przesłucha pozostałych świadków i biegłego.

Sprawa Piotra O. odbiła się szerokim echem nie tylko na Mazurach. W długi czerwcowy weekend 2022 roku na wysokości Starych Sadów nad jeziorem Tałty zatonęła łódź, pod pokładem której była 8-letnia dziewczynka. Łódź zatonęła na głębokość kilkudziesięciu metrów, bo jezioro Tałty jest jednym z najgłębszych na Mazurach. Wydobycie ciała dziecka było sporym wyzwaniem dla ratowników.

Według ustaleń prokuratora, Piotr O. feralnego dnia udał się w rejs wypożyczoną wcześniej łodzią motorową. O. kierował łodzią, choć nie posiadł uprawnień motorowodnych wymaganych do jej prowadzenia, ani wiedzy na temat bezpieczeństwa żeglugi na wodzie.

Motorówką podróżowało w sumie 7 osób, w tym troje dzieci. W pewnym momencie oskarżony miał wykonać niewłaściwy manewr w reakcji na fale wytworzone przez inne statki oraz ustawić łódź bokiem do fali, co przyczyniło się to do utraty stateczności łodzi, a w konsekwencji do jej wywrócenia. Osoby podróżujące motorówką wpadły do wody, a łódź zatonęła.

Śledczy zwrócili uwagę, że w chwili zdarzenia osoby znajdujące się na pokładzie nie miały założonych środków asekuracyjnych lub kamizelek ratunkowych.

Piotr O. nie tylko nie potrafił prowadzić łodzi. W czasie, gdy doszło do wypadku miał orzeczony wcześniej przez sąd zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych (od dnia 27 listopada 2020 r. na okres 2 lat).

W oddzielnym procesie, przed sądem w Giżycku, będzie odpowiadał właściciel łodzi Grzegorz G.. Jemu przedstawiono zarzuty wypożyczenie niesprawnej łodzi motorowej. Ten proces ma się rozpocząć 24 października.

Autorka: Joanna Kiewisz-Wojciechowska