Prokuratura Okręgowa w Zamościu (Lubelskie) skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 29-latce, która - według ustaleń - doprowadziła do śmierci swojego dziecka. Zwłoki noworodka znaleziono w torbie na zakupy. Kobieta nie przyznała się do winy. Za zarzucany jej czyn grozi nawet dożywocie.

O skierowaniu aktu oskarżenia do sądu poinformowała w środę PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Anna Rębacz. Chodzi o 29-letnią Magdalenę P., która została oskarżona o zabójstwo noworodka. Zażywając uprzednio produkty o właściwościach poronnych oraz substancję psychotropową wywołała przedwczesną akcję porodową w 33. tygodniu ciąży, poza szpitalem w warunkach domowych. Następnie, bezpośrednio po urodzeniu dziecka z objawami niedotlenienia, wbrew prawnemu obowiązkowi podjęcia opieki nad noworodkiem, po odcięciu pępowiny nie wezwała fachowej pomocy medycznej - której noworodek wymagał wskutek wcześniactwa - doprowadzając go do śmierci – przekazała rzeczniczka. Z opinii biegłych psychiatrów i psychologa wynika, że podejrzana była poczytalna w momencie popełnienia czynu. Nie przyznała się do stawianych jej zarzutów. Złożyła wyjaśnienia, ale z uwagi na dobro postępowania śledczy nie ujawniają ich treści. Wobec kobiety sąd zastosował dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Zwłoki noworodka w siatce na zakupy Do zdarzenia doszło 2 października 2021 roku w jednym z domów na terenie gminy Izbica. Zwłoki noworodka znaleziono w siatce na zakupy. Sprawa wyszła na jaw po tym, jak kobieta trafiła w ciężkim stanie na oddział ratunkowy do szpitala. Za zarzucany jej czyn grozi nawet dożywocie. autorka: Gabriela Bogaczyk Aneta Malinowska