Rzecznik policji przekazał, że osoby zatrzymano zarówno przed, jak i w trakcie odbywającego się marszu. Byli to zarówno Polacy, jak i obcokrajowcy. Dużo osób zostało zatrzymanych w czasie czynności wyprzedzających, ale także w trakcie trwania wydarzenia. Mamy np. osobę zatrzymaną, która kierowała pojazdem pomimo obowiązującego zakazu. Ale też osoby, które posługiwały się fałszywym dokumentem - wyjaśnił Marczak.

Policja: Mamy do czynienia ze spokojnym zgromadzeniem

Podkreślił, że komendant główny policji tradycyjnie skierował do Warszawy duże siły i środki do wsparcia działań zmierzających do zabezpieczenia centralnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości, ale także Marszu Niepodległości. Mamy do czynienia ze spokojnym zgromadzeniem. Pojawiały się incydenty, takie jak zawsze - powiedział rzecznik KSP. Wyjaśnił, że chodzi o odpalane race, czy sytuację, gdy trasę marszu zablokowali aktywiści klimatyczni.

Łącznie sześć osób usiadło na trasie. Zgodnie z przepisami organizator zwrócił się z żądaniem opuszczenia trasy przemarszu, osoby nie posłuchały. Stąd wniosek organizatora do policji o usunięcie tych osób. Działania zostały podjęte, użyto siły i przeniesiono te osoby w miejsce bezpieczne. Będą w tym przypadku skierowane wnioski do sądu o ukaranie - wyjaśnił.

"Najpoważniejszy incydent"

Przekazał, że najpoważniejszy incydent, do którego doszło, to zrzucanie przez grupę osób przechodzących mostem Poniatowskiego rac w kierunku stacji benzynowej, znajdującej się pod mostem. Cztery osoby zostały zatrzymane, są z nimi prowadzone czynności - dodał. Większość zatrzymanych osób, około czterdziestu, to takie, które posiadały narkotyki. Kolejny raz, duża liczba osób zatrzymanych to te, które były poszukiwane - powiedział.

Zaznaczył jednak, że dużo materiałów pojawia się już po zakończeniu wydarzeń. Nie zdziwią się, że one pojawią. Będą poddawane szczegółowej analizie a następnie poddane ocenie prawno-karnej ze strony prokuratury - wyjaśnił.

Marsz Niepodległości 2023. Spalono flagę tęczową i UE

Marczak pytany był o incydent palenia flag Unii Europejskiej i tęczowej. Jeśli chodzi o palenie flagi, to musimy zwrócić uwagę na przepis mówiący, skąd ta flaga pochodzi, jakie warunki muszą być spełnione, żeby można było mówić o kwalifikowaniu, jako konkretne przestępstwo. To będziemy analizować - skomentował dodając, że najważniejsze jest bezpieczeństwo osób, a później zabezpieczenie mienia.

Przekazał, że działania polegające na kontroli pirotechnicznej zakończyły się negatywnie. Nie znaleziono niczego - dodał. Ocenił, że z perspektywy policji z lat wcześniejszych, to był jeden z bezpieczniejszych Marszów Niepodległości

Marsz Niepodległości 2023. Raport policji

Przekazał, że ostateczny raport może być najwcześniej jutro rano, ale to też nie będą liczby ostateczne. Jak to wynika z doświadczeń, bywało tak, że nawet kilka dni, czy tygodni po wydarzeniu, dochodziły nam kolejne przestępstwa - dodał. Podkreślił, że w Warszawie w tym czasie było kilka tysięcy policjantów. Było to jedno z największych zabezpieczeń, biorąc pod uwagę siły policji, w ostatnich latach - dodał.

Podinsp. Marczak nie podał liczby uczestników Marszu Niepodległości. Prezydent Warszawy przekazał wcześniej, że było ich około 40 tysięcy.