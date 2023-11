W wyniku awarii wodociągowej na ul. Ruskiej utworzyła się rozlewisko.

"Tramwaje linii 3, 10, 12 i 13 kursujące w kierunku pl. Dominikańskiego zostały skierowane objazdem przez most Sikorskiego, Dubois, most Pomorski, Nowy Świat do przystanku +Rynek+, bez pominięcia przystanku" – podało wrocławskie MPK.

Nie wiadomo na razie jak długo potrwa usuwanie awarii. Wrocławskie MPWiK podało, że uszkodzeniu uległa rura o średnicy 350 mm. "W pierwszej kolejności zostanie wyłączona woda, aby zatrzymać wyciek. Następnie przystąpimy do usuwania awarii wodociągowej. Po wykonaniu wykopu będziemy mogli ocenić rozmiar awarii i czas potrzebny na jej usunięcie" – podano.

To nie pierwsza taka awaria we Wrocławiu. Do podobnych zdarzeń dochodziło w przeszłości. Na Ostatnim Groszu we Wrocławiu doszło do pęknięcia rury miejskich wodociągów. Bez wody prawdopodobnie do godzin popołudniowych pozostało kilka adresów na granicy Popowic i Gądowa Małego.

Inna duża awaria magistrali wodociągowej, która zasilała przepompownię przy ulicy Bystrzyckiej, miała miejsce w grudniu 2021 roku. Wówczas mieszkańcy aż pięciu osiedli: Popowic, Nowego Dworu, Kozanowa, Gądowa Małego i Muchoboru Małego mogli zostać bez wody. Naprawa szkód trwała około 4 dni.