Rzeczniczka wyjaśniła, że rura, która pękła ma 500 mm średnicy. Pracownicy, którzy usuwają awarię przekazali, że nie ma zagrożenia dla terminu jej usunięcia. Jak skończą to trzeba będzie jeszcze tę dużą rurę zamknąć i nawodnić- powiedziała.

Ile może trwać usuwanie awarii?

Liczę, że do godziny 22 będzie już napełniona - dodała.

Reklama

O awarii poinformowała też Spółdzielnia WSBM Chomiczówka. "Z przykrością informujemy, że w dniu dzisiejszym wystąpiła poważna awaria w dostawie ciepłej wody, która obejmuje teren naszego osiedla. Oznacza to zarówno brak ciepłej wody w kranie jak i brak ogrzewania" - napisała.

Reklama

Czym jest rura magistralna

Rura magistralna to długa rura, która służy do transportu płynów lub gazów na dużych odległościach. Rury magistralne są stosowane w różnych dziedzinach, takich jak przemysł naftowy, gazowy, wodociągowy, kanalizacyjny, energetyczny i inny. W przypadku wodociągów, rury magistralne to rury o dużych średnicach, które transportują wodę z ujęć wody do odbiorców.