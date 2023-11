Kolejny etap operacji "Sokół" zakończył się po południu. "Na tymczasowych podporach w osi niecki "Sokół" pozostanie do poniedziałku, wówczas też rozpocznie się opuszczanie okrętu na pozycję docelową w niecce" - podało muzeum w mediach społecznościowych.

Piątek jest ósmym dniem transportowania okrętu podwodnego ORP Sokół z PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni do Muzeum Marynarki Wojennej. W ubiegły piątek okręt umieszczono na specjalnym pontonie i przetransportowano drogą morską ze stoczni do Nabrzeża Pomorskiego, w basenie Prezydenta przy Skwerze Kościuszki. Przez weekend jednostka cumowała przy nabrzeżu i była atrakcją dla mieszkańców i turystów odwiedzających w tym czasie Gdynię.

Na ląd, potem na transporterach…

We wtorek okręt przeniesiono na specjalnych szynach na ląd, na Skwer Kościuszki. Następnego dnia na miejsce dojechały wieloosiowe transportery modułowe o własnym napędzie tzw. SPMT, na które przeniesiono jednostkę. W czwartek przeprowadzono operację transportowania okrętu aleją Topolową ze Skweru Kościuszki pod budynek muzeum.

Okręt wraz z "wyposażeniem transportowym" waży ok. 360-370 ton, jego długość wynosi 47,4 m, szerokość w najszerszym miejscu to 4,60 m (tymczasowa rama transportowa ma ok. 8 m).

Po zakończeniu operacji przenoszenia "Sokoła" muzealnicy rozpoczną przygotowywania okręty do zwiedzania. Eksponat będzie gotowy do zwiedzania w czerwcu przyszłego roku.