Banderę i proporzec Marynarki Wojennej przekazał szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera. Podkreślił, że 104. rocznica utworzenia polskiej Marynarki Wojennej przypada na niełatwe czasy.

Siewiera: Siły Zbrojne to siła państwa

Zbrodnicza wojna za naszą wschodnią granicą przypomina nam, że Siły Zbrojne, to siła państwa, to przyszłość państwa i narzędzie podkreślenia jego roli w świecie. Zbrodnicza wojna, która toczy się na terenie Ukrainy, sprowokowana i prowadzona przez Federację Rosyjską pociąga ofiary również na terytorium Rzeczypospolitej. Nie jest to dobry czas na huczne świętowanie, na radość, ale cieszę się, że jest to czas kiedy możemy obchodzić podniesienie bandery na kolejnym okręcie – powiedział Siewiera.

Wskazał, że przyjęcie nowego okrętu do służby stanowi świadectwo odbudowy pozycji Marynarki Wojennej w zmieniającym się świecie, nowych zadań jakie stoją przed marynarką, ale też jeszcze większej wagi, jaką Morze Bałtyckie zaczyna odgrywać w kontekście dostępu do zasobów naturalnych, utrzymania infrastruktury krytycznej i portów.

Również w trakcie tej wojny, którą obserwujemy za naszą wschodnią granicą jasno widać dowody jak kluczowe jest utrzymanie bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej i portów. Portów, które nie tylko stanowią zasób Marynarki Wojennej dla jej floty, ale również bramę dla surowców energetycznych, dla kluczowych towarów, dla zdolności eksportowych państwa. Niszczyciele min i ich zdolności ochrony infrastruktury krytycznej to jeden z fundamentów bezpieczeństwa infrastruktury portowej, a co za tym idzie bezpieczeństwa państwa – powiedział szef BBN.

List szefa MON do uczestników uroczystości

List do uczestników uroczystości w Porcie Wojennym w Gdyni skierował wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak, który zaznaczył, że ORP Albatros staje się częścią floty, której zadaniem jest strzec bezpieczeństwa naszego wybrzeża.

Ten nowoczesny niszczyciel min będzie służył w szeregach 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Niedługo do służby trafi także bliźniaczy okręt ORP Mewa, a zakontraktowane mamy jeszcze kolejne jednostki tego typu. Powstanie tych okrętów świadczy o możliwościach współpracy między instytucjami uczestniczącymi w modernizacji Marynarki Wojennej RP oraz o potencjale polskiego przemysłu stoczniowego, który możemy i będziemy wykorzystywać w unowocześnianiu naszych sił zbrojnych – napisał szef MON w liście odczytanym przez wiceministra obrony Michała Wiśniewskiego.

Błaszczak dodał, że jubileusz Marynarki Wojennej RP jest okazją do oddania honoru wszystkim byłym i obecnym polskim marynarzom i podziękowania im za niestrudzoną służbę ojczyźnie. Szef MON podziękował wszystkim zaangażowanym w budowę siły polskiej floty i życzył "wytrwałości w dalszych działaniach na rzecz wzmacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej". Okręty typu Kormoran II służą do poszukiwania, identyfikacji i zwalczania min morskich, prowadzenia rozpoznania torów wodnych, przeprowadzania innych jednostek przez akweny zagrożenia minowego, stawiania min oraz zdalnego sterowania samobieżnymi platformami przeciwminowymi. Dotyczy to zarówno operacji w polskiej strefie ekonomicznej, jak i misji w grupach taktycznych na Morzu Bałtyckim i Północnym (zespoły okrętów NATO, EU, bądź wielonarodowych sił koalicyjnych).

Podniesienie bandery na ORP Kormoran

Uroczyste podniesienie bandery na ORP Kormoran - pierwszej, prototypowej jednostce odbyło się 28 listopada 2017 r. Kontrakt na budowę dwóch seryjnych jednostek projektu 258 - ORP Albatros i ORP Mewa podpisano pod koniec grudnia 2017 r. Drugi z serii, ORP Albatros, zwodowano w październiku 2019 r., natomiast trzecia ORP Mewa została zwodowana w grudniu 2020 r. i następnie rozpoczęły się realizowane przez wykonawcę próby morskie.

Niszczyciel min ORP Albatros, to bliźniak ORP Kormoran, ze zmodyfikowanym uzbrojeniem - zamiast tymczasowej armaty dziobowej kalibru 23 mm ZU-23-2MR ma mieć zainstalowaną armatę AM-35 razem ze zintegrowaną głowicą śledzącą ZGS-35, która wchodzi w skład okrętowego systemu uzbrojenia OSU-35K. Zarówno ORP Albatros, jak i wcześniejszy ORP Kormoran, a także trzecia z serii ORP Mewa, zostały zbudowane w stoczni Remontowa Shipbuilding w Gdańsku.

autor: Dariusz Sokolnik